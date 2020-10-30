Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aliyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti.
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu
30.10.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İzmir’deki deprem nedeniyle arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
742904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742904.aspx
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