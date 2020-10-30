Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aliyev, Azerbaycan’ın Türkiye’ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti.