İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Köşger "Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok" dedi.
İzmir Valisi: Kan ihtiyacı yok
30.10.2020 - 17:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok" dedi.
Etiketler : vali köşger,izmir,göçük,
742907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742907.aspx
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