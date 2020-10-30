Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Köşger "Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yok" dedi.