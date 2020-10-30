Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir'deki binalarına yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açan depremin büyüklüğünü 6.9 olduğunu söyledi.

Özener "Kırılan fayın 30-40 kilometrelik yaklaşık kırıldığı ilk tespitlere göre. Atım miktarı 1.2 metrelik atımdan bahsediyoruz. 1.2 metrelik yer değiştirme var. Bölge sismik olarak oldukça etkin bölge. Ege'de, ana karada ve denizde deprem oldukça yoğun ve aktif oluyor. Bölgede 1912'de 6,5'un üzerinde deprem olmuş. En son Ege denizinde olan 6.6, 2017'deki Bodrum-Kos depremi olarak adlandırdığımız deprem. Bu bölgede oldukça yoğun deprem aktivitesi var" değerlendirmesini yaptı.