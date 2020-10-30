Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir'deki binalarına yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açan depremin büyüklüğünü 6.9 olduğunu söyledi.
Özener "Kırılan fayın 30-40 kilometrelik yaklaşık kırıldığı ilk tespitlere göre. Atım miktarı 1.2 metrelik atımdan bahsediyoruz. 1.2 metrelik yer değiştirme var. Bölge sismik olarak oldukça etkin bölge. Ege'de, ana karada ve denizde deprem oldukça yoğun ve aktif oluyor. Bölgede 1912'de 6,5'un üzerinde deprem olmuş. En son Ege denizinde olan 6.6, 2017'deki Bodrum-Kos depremi olarak adlandırdığımız deprem. Bu bölgede oldukça yoğun deprem aktivitesi var" değerlendirmesini yaptı.
Kandilli Rasathanesi: 1.2 metrelik yer değiştirme yaşandı
30.10.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege bölgesini sallayan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çoğunluğu Kuşadası Körfezinde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir'deki binalarına yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açan depremin büyüklüğünü 6.9 olduğunu söyledi.
Etiketler : kandilli rasathanesi,izmir,deprem,
742912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742912.aspx
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