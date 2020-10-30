Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplara soruşturma
30.10.2020 - 18:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Etiketler : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,
742918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742918.aspx
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