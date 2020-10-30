Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 78 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 177'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 78 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 177’e yükseldi. Bugün toplam 136 bin 525 test yapılırken, 2 bin 322 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 373 bin 154 oldu. Bugün iyileşen bin 703 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 322 bin 465'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 966 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bine yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.