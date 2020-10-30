Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından yollara akın eden vatandaşlar arama kurtarma ekiplerinin şehir içerisindeki manevra kabiliyetini engelledi. Yardımlar gecikti. Bunun üzerine başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bir çok kurumdan yolun boşaltılması çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL, Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı açıklamada, "Araç trafiğinin azalması için gece 12'ye kadar toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Lütfen caddeleri boşaltalım." dedi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Profesyonel ekiplerin hızlı geçişi için yollar boş bırakılmalıdır. Gerekmedikçe özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın." çağrısı yapıldı.