Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuştu.

Bakan Pakdemirli, enkaz altındaki Buse'ye "Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?" şeklinde seslendi.

Enkaz altındaki Buse, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" derken Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret...." dedi.