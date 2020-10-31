Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı problem, eksiklik, kan eksikliği bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarını kamu binalarından başlattık. Kamu binalarına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yok. Bir hastanemizde olumsuzluk yaşandı, oradaki hastalarımızın tamamını diğer hastanelere sevk etmek suretiyle hastanemizi boşalttık. Bunun dışında herhangi bir kamu binasında sorun yaşanmadı"

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