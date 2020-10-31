Dışişleri Bakanlığı:"IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti."
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti
31.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti."
Etiketler : IKBY Başbakanı Mesrur Barzani,
743084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743084.aspx
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