Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesine gidiyor
31.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
Etiketler : Fuat Oktay,
743105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743105.aspx
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