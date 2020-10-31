Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını Çekya ve Polonya'da hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 13 bin 605 yeni vaka tespit edilirken, 121 kişi hayatını kaybetti. 1 Mart'tan bu yana görülen 323 bin 673 vakanın 250 binden fazlasının Ekim ayı içerisinde tespit edildiği ülkede 5 Ekim'de ilan edilen OHAL uygulaması, parlamento kararıyla 20 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı.

Çekya'da bar, restoren ve eğlence mekanları kapatıldı

Başbakan Andrej Babis parlamentoya OHAL'in uzatılması teklifini sunarken, ülkenin halen kritik dönemde olduğunu, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin hukuki olarak hayata geçirilmesi için OHAL'in zorunlu olduğunu ifade etti. Ancak hükümetin OHAL'in 3 Aralık Perşembe gününe kadar uzatılması teklifi Çek parlamenterler tarafından kabul görmedi, OHAL'in şimdilik 20 Kasım Cuma gününe kadar uzatılması kararlaştırıldı. Maske takmanın zorunlu olduğu ülkede okullar uzaktan eğitime geçiş yaparken, kafeterya, bar, restoran ve eğlence yerleri kapatıldı.

Salgının başından bu yana toplam 3 bin 78 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Tıbbi Bilgi ve İstatistik Enstitüsü (UZIS), hükümet tarafından alınan son önlemlerin sonuç verip vermediğinin önümüzdeki Çarşamba günü belli olacağını bildirdi.

Polonya'da rekor vaka kaydedildi

Çekya'ya komşu ülke Polonya da her gün günlük korona virüs vaka sayısında rekor kırıyor. Polonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 21 bin 897 vaka tespit edildiğini, 280 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Son verilerle ülkede salgının başından bu yana görülen vaka sayı 362 bin 731'e, ölü sayısı ise 5 bin 631'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte kaydedilen 21 bin 897 vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Azizler Günü'nü kutlamaya hazırlanan ülkede bugünden itibaren 3 gün süreyle mezarlıkların kapalı olacağını duyurdu. Mezarlıklarda ve bu güzergahta işleyen toplu taşıma araçlarında oluşacak yoğunluğun yol açacağı bulaşma ve sonrasında yaşanacak ölümler gibi bir risk almak istemediklerini söyleyen Morawiecki, görevini ifa etmek için çalıştığı kuruma gitmek zorunda olmayan devlet memurlarının ise 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 2 hafta süreyle evden çalışmalarını kararlaştırdıklarını aktardı. Başbakan Morawiecki, özel sektör yöneticilerine de çalışanlarını mümkün olduğunca evden çalıştırmalarını tavsiye etti.