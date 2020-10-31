Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından yapılan çalışma ile depremin yer altında kaydedilen sinyal sesi işitilebilir hale dönüştürüldü. Ortaya çıkan ses kaydı depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
İzmir depreminin ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı
31.10.2020 - 18:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altında kaydedilen ürkütücü ses kaydı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,deprem,ses,
743157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743157.aspx
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