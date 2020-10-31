Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İzmir'deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir'e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.
MSB: ”Arama- kurtarma bölgesine 18 sorti gerçekleştirildi”
31.10.2020 - 23:52 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.
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743210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743210.aspx
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