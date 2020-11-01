Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Geçen süre zarfında 5 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896’dır. Bu sabah itibariyle tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682’dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere, gözlem ve müşahede altında olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda. 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor.” ifadelerini kullandı.