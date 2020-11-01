Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez: Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık
01.11.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fatih Dönmez,İzmir,deprem,
743332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743332.aspx
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