Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı.