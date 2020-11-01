Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Zehra Selçuk, İzmir depreminde yıkılan binalardan yaralı olarak kurtarılan ve Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan depremzedeleri ziyaret etti. Eşi ve annesi depremde vefat eden oğlu ile birlikte yaralı olarak kurtarılan Ayşegül Kırabalı’yı ziyaret etti. Kırabalı, bir an önce taburcu olup cenaze törenine gitmek istediğini söyledi. Yıkılan binalardan kurtulanların yanı sıra sarsıntı sırasında panik ile binadan atlayarak yaralananları bir bir ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Selçuk, enkazlarda arama çalışmaları yürüten ve bu sırada yaralanan kurtarma ekibinden Erhan Gökçel’in ziyaretinin ardından Yağcıoğlu Apartmanından kurtarılan yatalak hasta İzzet Çakıcı’yı ziyaret etti. Çakıcı’nın kızı yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve kardeşinin kurtulma hikayesini anlatırken, kurtulmalarının bir şans eseri olduğunu söyledi.