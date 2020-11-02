Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Covid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun cenazesi, bugün saat 12.00'de Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Kabristanı'na defnedilecek.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu’nun vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayınladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, “Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da mesajında, “Burhan Kuzu ağabeyimizin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

“PARLAMENTER SİSTEM KOALİSYONLAR MEZARLIĞIDIR”

Burhan Kuzu “Bir koalisyon Türkiye’yi altı ayda batırır” diyerek başkanlık sistemi için büyük gayret göstermişti. Kuzu "AK partimizin 17 yıllık iktidarı süresince yapmış olduğu en büyük icraatı ve benim de mimarı olduğum başkanlık sistemini tartışmaya açmak, ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük ihanettir. Parlamenter sistemin koalisyonlar mezarlığını hortlatmak siyasi istikrarın bitişi demektir" demişti.

Kayseri Develi'de 1955'te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı. Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, 22, 23, 24 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.