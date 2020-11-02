Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV'de Çalar Saat isimli programla izleyici karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, yerini Ezgi Gözeger'e bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildiren Küçükkaya, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küçükkaya, "Günaydın arkadaşlar; dün Covid-19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak. Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler" ifadelerine yer vermişti.

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Küçükkaya yaptığı son açıklamada, "Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucu beklerken tedbiren izolasyona girdim. Yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.