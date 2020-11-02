İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
02.11.2020 - 11:52 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını duyurdu.
Etiketler : Ekrem İmamoğlu,koronavirüs,
743558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743558.aspx
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