Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Tunç Soyer "Değerli İzmirliler, depremzedeler için iyi niyetle birçok vatandaşımız ikinci el giysi, eşya getiriyor. Covid tehlikesi nedeniyle ikinci el eşya, giysi kabul edemiyoruz. Lütfen ya kullanılmamış eşya ulaştırın ya da http://bizizmir.com üzerinden yardımlarınızı iletin" dedi.