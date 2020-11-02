Başkan Tunç Soyer "Değerli İzmirliler, depremzedeler için iyi niyetle birçok vatandaşımız ikinci el giysi, eşya getiriyor. Covid tehlikesi nedeniyle ikinci el eşya, giysi kabul edemiyoruz. Lütfen ya kullanılmamış eşya ulaştırın ya da http://bizizmir.com üzerinden yardımlarınızı iletin" dedi.
"Pandemi nedeniyle ikinci el kıyafet göndermeyin"
02.11.2020 - 12:31 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu ve uyardı.
Etiketler : izmir,deprem,yardım,ikinci el,
743567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743567.aspx
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