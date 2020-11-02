Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören ilçelerden olan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bugün de sabahın ilk ışıklarına dek hummalı çalışmalarına devam etti. Enkaz altında kalanları sağ kurtarma ümidiyle canını dişine takan ekipler, son teknoloji cihazlar ve hassas burunlu köpeklerle çalıştı. Zaman zaman çalışmaları durdurup sessizlik sağlayan ekipler, megafonla enkaz altında sağ kaldığı umut edilen depremzedelere sesini duyurmaya çalıştı. Enkazdaki kolon ve beton kalıplarını vinç yardımıyla kamyona yükleyen ekipler, alt katlara inmek için çaba sarf etti.

Gün boyunca 7 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı

Alınan bilgiye göre ekiplerin çalışma yaptığı Rıza Bey Apartmanı enkazından gün boyunca 7 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek sağ olarak kurtarıldı. Bununla birlikte Rıza Bey Apartmanı enkazından toplamda 17 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, 18 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 21 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.