Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeminindeki 3 katın çökmesi üzerine yana doğru eğilen 11 katlı apartmanın enkazında 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin markette çalışan kasiyer olduğu öğrenildi.

5 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Üç vinçle çökmemesi için destek verilen binada kimsenin bulunmadığının belirlenmesi üzerine bina kontrolü müdahale edildi.

Kolon kesme iddiaları geçtiğimiz ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası da gündeme gelmiş Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

15 YIL HAPİS CEZASI VAR

Yıkılan binada kolonun kesildiğinin ispat edilmesi halinde bu işe kalkışanlara Türk Ceza Kanunu'nun 85.maddesi gereği 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecekken, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan da sorumlular ağır ceza mahkemelerinde yargılanabiliyor. Binayı yapan müteahhittin kullandığı malzeme veya yerine getirmediği bir eksiklikten kaynaklı yaşanabilecek bir olumsuzluğa ilişkin ise hukukçular, bina yapılırken müteahhidin ve yapı denetim firmasının ilgili kanun ve yönetmeliklere uyarak inşaat yapması gerektiğinin altını çizerken, açılan soruşturmanın kamu hukukundan kaynaklı olduğu gibi müteahhittin de aynı suçtan yargılanacağını belirtiyor.

SOYER: KOLON KESİLMİŞ

'Kolon kesildi' iddialarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ifade etti. Soyer “Yapılan ilk gözlemlerde deniz kumunun kullanıldığına dair veriler var elimizde. Demir donatı alanlarının zayıflığıyla ilgili bilgiler var. Hatta yapı deformasyonuyla ilgili zemin katta örneğin kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmiş” diye konuştu.