Bakan Akar: (İzmir depremi) Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok.
Bakan Akar: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok
02.11.2020 - 15:52 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: (İzmir depremi) Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok.
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar,
743609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743609.aspx
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