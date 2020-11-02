Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Elif Perinçek' paylaşımı
02.11.2020 - 18:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,paylaşım,Elif Perinçek,
743646 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743646.aspx
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