Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlama olur taksiciler fazla para alır, deprem olur hırsızlar evlere dadanır, vatandaş dışarda kalır ev sahipleri kiraları artırır...

Tüm Türkiye'nin zor zamanlarda kenetlendiği dönemlerde bu insanlar sürekli ortaya çıkar ve o güzelliğe gölge düşürür.

'Pes artık' dediğimiz hadiseler, bu defa 6,6 depremle sarsılan İzmir'de yaşandı.

Kimi hırsızlık için geldi, kimi yardım malzemelerini sattı, kimi sahte hesapla kirli hesapların peşine düştü...

İşte o vicansızlar...

1-HIRSIZLIK İÇİN GELDİLER

Depremin vurduğu İzmir'de bir tarafta kurtarma ekiplerinin fedakârca çalışmaları sürerken diğer taraftan kente hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Görevli olarak kendini tanıtan hırsızlar vatandaşların hasar gören evlerindeki mallarına göz diktiler. Olayın duyulmasının ardından tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı polis ve bekçiler 24 saat nöbet tutuyor.

2-YARDIMLARI BÜFEDE SATTILAR

Depremin ardından bütün Türkiye'den bölgeye yardım eli uzatıldı. Dışarıda kalan vatandaşlara yönelik yapılan erzak yardımından defalarca sıraya girerek yararlanan Y.Ş. isimli kişi, ürünleri kendisine ait büfede satışa sundu. Bir vatandaş ise bunu fark ederek olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada görenlere "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, yoğun tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Y.Ş. tutuklandı.

3-EV KİRALARINI ARTIRDILAR

Kiralık evlere talebin artması üzerine İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi. Nakliye fiyatları ise saatler içinde ikiye katlandı. Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.

4-PROVASYONA İMZA ATTILAR

Kimileri de sosyal medya üzerinden topluma nifak sokmak için çalıştı. Konya, Adıyaman, Gaziantep gibi illerde provokatörlük yapmaya çalışanlar bir bir gözaltına alındı.



PEKİ SİYASETÇİLERE NE DEMELİ?

Bir başka skandala da siyasetçiler imza attı. CHP'li Gürsel Tekin Kızılay Kan Merkezinin çöktüğünü duyurdu. Açıklamanın asılsız olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Twitter'dan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 10 ay önce Elazığ'da yaşanan deprem sonrası verdiği hutbeden bir cümle öne çıkartarak paşlaştı, hakaret etti. Sözlerin İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında söylenmiş gibi yansıttı. Yalan ortaya çıkınca da paylaşımını sildi. Çelik bir de "Düşünce ve eleştirilerine önem verdiğim Partili bir arkadaşın ricası üzerine Erbaş ile ilgili paylaşımımı sildim.

Yoksa bende geri vites ve korku olmaz" diyerek üste çıkmaya çalıştı. Diyanet, Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.