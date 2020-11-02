Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 402’e yükseldi. Bugün toplam 139 bin 103 test yapılırken, 2 bin 302 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 379 bin 775 oldu. Bugün iyileşen bin 521 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 7'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 341 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz” ifadelerine yer verdi.