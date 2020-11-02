Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 bloktan oluşan Barış Sitesindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

7 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin sağ kurtarıldığı sitede enkaz altında olduğu düşünülen iki kişinin çıkarılması için çalışılıyor.

Blokların Google'da çekilen eski görüntüleyle yıkılmış hali, facianın nasıl geldiğini gözler önüne serdi.

7 katlı bloklardan birinin zemin katta kolonların açıkta tutulduğu, bu durumun çökmeyi kolaylaştırdığı, üç katın adeta preslendiği ortaya çıktı.

İnşaat Mühendisi Bilge Kağan Cumur, kolanların açık bırakılmasının tehlikeye davetiye çıkarmak anlamına geldiğini söyledi.

Cumur "İnşaatlarda tuğla duvarlar yük almaz. Çünkü taşıyıcı sistemde değildir. Ama deprem anında yük alırlar. Tuğla duvarın olmadığı katta, yük almada dengesizlik yaşanır. Bu düzensizlik yumuşak kat etkisi dediğimiz şeye sebep olur. Bina diğer katlarda enerji harcarken burada enerji harcamada düzensizlik belirir ve kolonlara fazla yük biner. Bina statik olarak sağlam olsa bile yine de bu durum yıkıma sebebiyet verebilir. Yeni binalarda da bu yapılıyor. Bu uygun bir şey değil. O katlarda ekstra tedbir alınmalı" dedi.

Binanın zemininden önce yaşına bakmak gerektiğini ifade eden Cumur, "Biz 2001'den sonra yapılan binalarda kolay kolay hasar beklemeyiz. Kolanları kesmek, statikle oynamak gibi galiz bir hata yapılmadıkça yeni binaların yıkılması zordur. Bu yüzden 2000 öncesi binaların mutlaka denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Mahmut Özay İSTANBUL