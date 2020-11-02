İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189’a yükseldi.
İkna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 189'a yükseldi
02.11.2020 - 21:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, PKK’lı 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
743678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743678.aspx
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