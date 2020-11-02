Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189’a yükseldi.