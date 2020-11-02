Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.
İzmir'de 124 ağır hasarlı bina tespit edildi
02.11.2020 - 23:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir,deprem,hasarlı bina,
743704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743704.aspx
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