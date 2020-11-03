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İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Viyana'daki terör saldırısını kınıyorum
03.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır."
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