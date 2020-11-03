Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgede öğlene kadar Erzincan ve Erzurum çevreleri, öğle saatlerinden itibaren de Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zamanla kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı'da 7, Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 10 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının da Iğdır'da 18, Tunceli'de 15, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da 13, Kars'ta 12 ve Erzurum'da 11 derece olması tahmin ediliyor.