Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Ayda'nın hastanedeki son fotoğrafıyla birlikte "91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." mesajını paylaştı.

91. saatte müjdeli haber! Ayda bebeğe canlı ulaşıldı İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte müjdeli haber geldi. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından Ayda bebeğe canlı ulaşıldı. Kurtarma ekipleri bebeği enkazdan sağ olarak çıkardı. Son dakika gelen bilgilere göre; Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı

Ayda bebeği kurtaran ekip konuştu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i kurtaran İHH ekibi, Ayda'nın kendilerine "Ben buradayım" dediğini ve ilk olarak su ve ayran istediğini söyledi.