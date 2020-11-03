Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber'de sabah programı sunan Küçük, dün ekrana çıkmadı. Müdavimleri merak etti. Bunun üzerine "Covid-19 testi yaptırdığım için bugün TGRT Haber’deki programıma çıkmadım. Sonucu bekliyorum" diyen Cem Küçük, bugün de testinin pozitif olduğunu duyurdu. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavisi devam eden Küçük "Kuru öksürük ve ağrılar var" dedi ve okurlarımızdan dua istedi.



Küçük, koronavirüse yakalanan son yazarlardan biri oldu.



Hadi Özışık, Hilal Kaplan, İsmail Küçükkaya, Sinan Engin, Mehmet Akif Ersoy ve Zafer Şahin testleri pozitif çıkan diğer gazetecilerdi. Bu isimlerden bazıları tedavi oldu bazıları ise karantinada.