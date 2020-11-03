Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi’nde yaşayan Niyazi Morgül (75) yakalandığı Covid-19’a yenik düştü. 3 çocuğu ve kardeşi de pozitif olan Morgül’ün komşuları da temaslı ve pozitif olduğu için cenazesine katılamadı. Cenaze namazı Büyükköy Belediye Başkan Yardımıcısı Hamza Saruhan tarafından kılınan Morgül’ü Meclis Üyesi Zekeriya Dilmaç, Mahalle Muhtarı Lütfü Aslan ve esnaf arkadaşları defnetti. Yakınları ise Morgül’ün cenazesini pencereden izleyebildi.