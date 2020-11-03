Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırılırken, karayolu da ulaşıma kapatıldı.