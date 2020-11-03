Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yaptı.

Büyükelçilik binasının açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin Ankara'daki büyükelçiliğini açmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

Halihazırda birçok büyük Türk firmasının Sierra Leone’de dostluk ve kardeşlik duygularıyla yatırım yapmaya istekli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin de yatırım konusunda bu firmaları teşvik ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Sierra Leone’nin de Türkiye’ye ihracatı arttırması gerektiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi çok sembolik ve gerçek potansiyeli yansıtmamakta. Açılan büyükelçilik bu anlamda hedeflenen noktaya ulaşmamıza yardımcı olacaktır." dedi.

Bakan Tunis de Sierra Leone’nin Ankara’da ilk kez büyükelçiliğinin açılmasından gurur duyduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret etti.

Türkiye’nin Afrika kıtasında yükselen gücünün memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Tunis, Türkiye’nin bölge ülkeleri ile karşılıklı saygı ilişkisine dayanan siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmekte olduğunu kaydetti.

Tunis, Türk firmalarının Sierra Leone’de tarım, enerji ve inşaat sektörlerinde ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, “Örneğin başkentimiz Freetown’ın enerji ihtiyacının yarısı bir Türk enerji şirketi tarafından sağlanıyor. Bir başka Türk firması ise ülkemizdeki uluslararası havaalanının genişletilmesi projesini yürütüyor.'' diye konuştu.