Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir. Bunların 883'ünün tedavisi tamamlanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir." diye konuştu.
Erdoğan, "Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.