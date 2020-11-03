AK Parti'li belediye başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
03.11.2020 - 20:48 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti. Başkan Ünsal, 4 ay öncede trafik kazası geçirerek yaralanmıştı.
Etiketler : AK Parti,belediye başkanı,koronavirüs,
743923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743923.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER