Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları hakkında, "Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar." dedi.
"Sadece Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor"
04.11.2020 - 00:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları hakkında, "Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor." dedi.
Etiketler : izmir,deprem,Murat Kurum,rıza bey apartmanı,
743954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743954.aspx
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