Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin’in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı. Fidan Keskin Gezgin mağaza müdürüydü. Pandemi nedeniyle evden çalışıyordu. Depremin olduğu gün eşini işe uğurlamış, Ayda ile birlikte evde kalmıştı. Ailecek en büyük zevkleri, gönül verdikleri Beşiktaş’ın maçlarını izlemekti. Deprem Fidan Keskin Gezgin’i eşinden ve canından çok sevdiği yavrusundan koparttı. Ailenin yakınları, “Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi” dedi.

Anne öldü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Türkiye’yi sevindirdi ancak annesinden acı haber geldi. Anne Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.