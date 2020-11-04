Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altaylı, 30 Ekim'de görülen duruşmada, sağlık sorunlarına rağmen tedavisinin yapılmadığı ve tehlikeli tutuklu statüsünde tecrit edildiğini öne sürmüştü. Mahkeme kayıtları Altaylı'yı yalanladı.

Mahkemeye gönderilen evrak arasında, Altaylı'nın ziyaretçi kabul, telefon görüşmesi ve mektuplaşma trafiğine yer verildi.

Tutuklandıktan kısa bir süre sonra yakınlarıyla telefon üzerinden iletişim kurmasına imkan tanınan Altaylı, 5 Ekim 2017’den 12 Ekim 2020’ye kadar 1570 dakika telefon görüşmesi yaptı.

2017'de 55, 2018'de 207, 2019'da 178 ve 2020'de 101 defa olmak üzere 541 kez ziyaretçi görüşüne çıktı.

9 DEFA GÖRÜŞMÜŞLER

Aile bireylerinin yanı sıra Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Malin Brügemann ve diplomat Ulrich Norbert Meier-Tesch da Altaylı’yı ziyaret edenler arasında yer aldı.

Alman Büyükelçi Erdmann, 30 Kasım 2019 ile 28 Ocak 2020 tarihleri arasında 9 kez ziyaret ettiği Altaylı ile 469 dakika görüştü.

Ataşe Malin Brügemann'ın tercümanla birlikte 7 kez ziyaret ettiği Altaylı'yı, Alman diplomat Ulrich Norbert Meier-Tesch bir kez ziyaret etti, görüşme 90 dakika sürdü.

Daha önce MİT Tırları davasından yargılanan Cumhuriyet gazetesine ziyarette bulunan, Can Dündar için mahkemeye desteğe giden Brügemann geçtiğimiz aylarda görevden alınmış yerine Büyükelçi Jürgen Schulz getirilmişti.

ALMAN VATANDAŞI

Almanya'nın "FETÖ'cülerin akıl hocası" olduğu ifade edilen Enver Altaylı'ya ilgisinin sebebi ne?

Bu sorunun cevabı Enver Altaylı'nın hayatında gizli.

Altaylı savcılıkta verdiği ifadesinde Almanya'nın hayatındaki yerini de anlatmıştı. Altaylı 1968 yılında MİT'e girdi. O yıl Almanya'ya gönderildi. Köln üniversitesi Doğu Avrupa Hukuk Enstitüsüne kayıt yaptırdı. Sovyet Birliği üzerine analizler hazırladı. 1973 yılında MİT'ten ayrıldı. 1980 darbesinden sonra Türkiye’yi terk etti. 1986'da Alman vatandaşı oldu. 1989 yılında Sovyetler Birliği dağılma sürecine girince Özbekistan’a gitti. Altaylı "Ben hem Türkiye Cumhuriyet vatandaşıyım hem de Federal Almanya Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu nedenle iki pasaport taşıyorum" ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA FAALİYETLERİ

İddianamede de hakkında şu satırlar yer aldı:

-Enver Altaylı'nın geçmişte bazı ABD'li kıdemli istihbaratçılarla kurduğu yakın ilişkiye bağlı olarak ABD'deki bir kısım eski asker, istihbaratçı ve işadamı ile temasının sürdüğü,

-ABD ve Avrupa'daki bazı FETÖ mensupları ve TSK'dan ihraç edilmiş FETÖ mensubu eski subaylarla irtibatlı olduğu,

-15 Temmuz darbe girişiminin "kontrollü darbe" olduğu yönünde çeşitli propaganda raporları/yazıları hazırlayan FETÖ mensuplarıyla bağlantısının olduğu, bu raporların ABD'li bazı üst düzey yöneticiler ile birlikte ABD yönetimine etki edebilecek bazı şahıslara ulaştırılmasına yönelik girişimlerde bulunduğu,

-Haziran 2017 ayı sonunda FETÖ mensubu eski askerler tarafından hazırlanan "Erdoğan ve Türkiye'nin Dönüşümü" başlıklı propaganda metninin Almanya ve İsrail'de üst düzey yöneticilere iletilmesi amacıyla İsrailli Profesör Dr. Amatzia Baram'a gönderilmesini sağladığı

-Çeşitli uluslararası örgütlenmeler, yabancı lobi şirketleri ve akademisyenlerle bağlantılı olduğu anlaşılmıştır...