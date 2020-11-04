Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Yerlikaya, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

Aldıkları tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Valiliğin koordinasyonunda belediyeler, tüm kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve basın ile iş birliği içinde olduklarını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgınla mücadele, toplumsal olduğu kadar bireyseldir. Bu dayanışmanın en önemli tarafı her bir vatandaşımızdır yani sizsiniz. Son zamanlarda İstanbul'da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz, hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlıdır. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Tedavi boyutunda büyük aşamalar kat edildi ve bu anlamda gerçekten çok iyiyiz. Gerek hastanede yatan, gerekse evlerinde tedavileri devam eden ve izolasyonda olan kardeşlerimiz için en etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi eşsiz görevi yerine getirenleri biz de milletimiz de her zaman takdirle anacak. Onlar, bizim kahramanlarımız."

Yine takdire şayan bir çalışmayı da, filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, "Şu an İstanbul’da, bin 405 filyasyon ekibimiz, gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar. Onlar da bizim kahramanlarımız." dedi.

"Her alanda denetimleri daha da artırıyoruz"

Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemleri açıkladığını, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22.00'de sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da artırıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren, 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak, bireysel olarak, önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, iş yerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz, tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Her bir İstanbullu bizim canımız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günlere yeniden dönmek, hiç istemiyoruz. Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Bu süreçte maske, su kadar gerekli. Mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de, lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı, bu."

İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçtiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."

"Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var"

İstanbul'un dünyanın 14. büyük metropolü olduğunu belirten Yerlikaya, "Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Bunun yüzde 93,3'ü özel sektörde çalıyor. Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz, özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır." diye konuştu.

Yerlikaya, sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu, bu sektördeki tüm paydaşlarla toplantılar yapıldığını, en son geçilen pazartesi günü İl Pandemi Kurulunda bu konuyu görüştüklerini aktardı.

İşçi ve işveren sendikaları; Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK, meslek odaları; İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, iş dünyası sivil toplum kuruluşları; TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON TÜMSİAD ile tüm organize sanayi bölgelerinin yönetimleri ile istişarelerde bulunduklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. 'Hepimiz için, sağlığımız için' sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tekrar ediyorum, sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz, sabah saat 07.00'de mesaiye başlayacaktır. Uygulama, 9 Kasım 2020 yani pazartesiden itibaren başlayacaktır. Salgınla mücadelemize güç katacak bu hayırlı kararın alınmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören bütün hastalarımıza acil şifalar, hepinize sağlıklı günler diliyorum."