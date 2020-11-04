MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.
MSB duyurdu: Azerbaycan, Ermenistan'ın SU-25 uçağını düşürdü
04.11.2020 - 16:42 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
744143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744143.aspx
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