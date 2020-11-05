Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, video-konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 130. toplantısı’nda konuştu. Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs pandemisinin önemli bir sınama olarak zayıflıkları ortaya koyduğunu belirterek bazı kesimlerin Covid-19 krizini ırkçı ve yabancı düşmanı gündemlerini geliştirmek için suistimal ettiğine dikkati çekti. Çavuşoğlu, “Krize cevap kapsayıcı politikalar olmalıyken, bazı siyasetçiler popülizm yolunu seçti. Bizim kutsal dinimizi vahşi ve geri kalmış olarak nitelendirmeye bile kalktılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bütün bu tutumları reddettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Terörizmin farklı türlerinden en fazla acıya maruz kalan ülke olarak, geçen hafta Fransa, iki gün önce ise Viyana’da masum canları katleden barbarca terör saldırılarını kınıyoruz. Aynı zamanda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce sivili katleden PKK terörü için de aynı empatinin gösterilmesini bekliyoruz.

Çavuşoğlu, bazı siyasi figürlerin daha önce olduğu gibi hatalı çıkarımlarda bulunduğuna işaret ederek, “Terörizmin din, kimlik ve ırkı yoktur. Hiçbir şey şiddet ya da bir insanın hayatına kıyılmasını meşru kılamaz.” diye konuştu.

KUTSALA SALDIRI ÖZGÜRLÜK OLAMAZ

Demokrasinin temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğüne değer verildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Ancak, herhangi bir dinin en kutsal değerlerini karalamak ifade özgürlüğü olarak gösterilemez” dedi.

Kamu binalarına Peygamber Efendimize yönelik karikatürlerin yansıtıldığı Fransa’ya eski cumhurbaşkanları Jacques Chirac’ın, “Başkalarının inançlarına zarar verecek her şeyden kaçınmak gerekir. İfade özgürlüğü, sorumluluk ruhuyla icra edilmelidir" sözleriyle cevap veren Çavuşoğlu, aksi yönde ısrarcı olmanın toplumlar arasındaki bölünmüşlükleri derinleştireceğinin altını çizdi.

AZERBAYCAN İÇİN SESİNİZİ YÜKSELTİN

Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu, katılımcılara Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için ‘ama, eğer’ demeden seslerini çıkartması çağrısında bulunarak “Çifte standart olmamalı. Gürcistan ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini nasıl savunuyorsak, Azerbaycan’ın da haklarını savunmalıyız. Azerbaycan sadece uluslararası tanınmış toprakları üzerinde tekrar kontrol kazanmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTURYA BASINI VİYANA KAHRAMANI TÜRKLERE GENİŞ YER VERDİ

“Kurşun yağmuruna” rağmen bir an bile tereddüt etmediler

Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşen terör saldırısında yaralanmasına rağmen biri polis iki kişiye yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikâil Özen, başta Avusturya medyası olmak üzere uluslararası basının ilgi odağı oldu. Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, “Viyana terör saldırısının üç kahramanı” başlıklı haberinde, iki Türk’ün “kurşun yağmuruna” rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. Avusturya’nın en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen’in fotoğraflarını kullandığı, “Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor” başlıklı haberinde iki gencin fedakârlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğuna vurgu yaptı.

Ülkedeki sayılı özel televizyon kanallarından Plus24 de Özen’in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, “Viyana saldırısının kahramanları” başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına yapılan olumlu yorumlar dikkati çekti.

İSTİHBARAT BİLİYORMUŞ

Bu arada Avusturya istihbaratının, teröristin saldırı öncesinde Slovakya’dan mermi satın alma girişiminde bulunduğundan haberdar olduğu ortaya çıktı. Ülke makamları tarafından teröristin 2018 yılında Türkiye’de tutuklanarak Avusturya’ya iade edildiği bilgisi de paylaşıldı.