Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Karayazı ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınak içerisinde çok miktarda hayat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile sığınak ve barınak güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Erzurum’da PKK’ya ait sığınak imha edildi
05.11.2020 - 10:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Karayazı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda tespit edilen sığınak ve barınak imha edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,pkk,
744294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744294.aspx
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