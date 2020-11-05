Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Karayazı ilçe kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınak içerisinde çok miktarda hayat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile sığınak ve barınak güvenlik güçleri tarafından imha edildi.