Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" açıklamasında bulundu.
Fatih sondaja başladı! 75 gün sürecek
05.11.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez,"Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" açıklamasında bulundu.
Etiketler : Fatih Dönmez,Fatih Sondaj Gemisi,
744318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744318.aspx
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