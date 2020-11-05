Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012'de yürürlüğe giren kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm için hak sahiplerine kira yardımında bulunuluyor. O tarihten itibaren ülke genelinde 370 bin hak sahibine 4 milyar 367 milyon lira kira yardımı yapıldı. 10 bin 84 hak sahibine 144 milyon lira faiz desteği sağlandı. Bakanlık, bu yılın 10 ayında ise kentsel dönüşümün alanlarında 521 milyon lira kira yardımı ve 17,5 milyon lira da faiz desteğinde bulundu. En çok kira yardımları İstanbul, Ankara, İzmir, Şırnak ve Mardin'de gitti. İzmir'de, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 237 milyon lira kira yardımında bulunuldu. Karşıyaka'da 76,3 milyon lira, Buca'da 45,7 milyon lira, Karabağlar'da 19 milyon lira, Bayraklı'da 15,9 milyon lira, Bornova'da 13,3 milyon lira ve Konak'ta 10,7 milyon lira yardım yapıldı. İstanbul'da ise konutları kentsel dönüşüme giren riskli yapı sahipleri, 1 milyar 724 milyon lira aldı.