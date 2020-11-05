Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ele geçen verilerde yapılan kapsamlı incelemede örgüt üyelerine ve şehirlere verilen kod isimler, DHKP-C’ye yakın avukatlara gönderilen ‘ölüm orucu’ talimatlarının deşifre olduğu kaydedildi.

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda, örgütün sözde lider kadrosuyla yazışmaların yapıldığı ve örgüt tarafından kozmik oda olarak tabir edilen bölümde yapılan aramalarda örgütün ana arşivi ele geçirildi. Ele geçirilen SD kart ve çok sayıda dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütün yurt dışında bulunan sözde lider kadrosunun, yurt içinde bulunan örgüt üyelerine göndermiş olduğu talimatları içeren çok sayıda yazışma, faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde “bölge”, “alan” ve “iller” bazında kodlamalarını içeren bilgiler bulunmuştu. Bu yazışmalar içerisinde yapılan incelemelerde, örgüt içerisinde örgütün yönetim kadrosundan talimat alan, bu talimatları örgüt üyelerin ulaştıran ve talimatları yerine getiren aralarında tutuklu 15 şüphelinin bulunduğu toplam 120 kişi tespit edildi. Bu bilgiler doğrultusunda ardından 29 Ekim’de geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul İstihbarat Şube ile İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yapılan İstanbul merkezli 12 ildeki ortak operasyonda 120 şüpheliden aralarında örgütün “Akdeniz Bölge sorumlusu”, “Anadolu illeri sorumlusu” ile çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu 97 kişi yakalanmıştı.

TALİMATLAR YURT DIŞINDAN

Örgüte yönelik son operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Buna göre 14 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonlarda, örgütün saldırı ve eylem talimatlarının yer aldığı arşivlere ulaşan güvenlik birimlerinin, baskın sırasında imha etme fırsatı bulamayan örgüt üyelerinden ele geçen dijital materyallerin tamamını çözdüğü belirtildi. Yapılan kapsamlı incelemede teröristlere ve şehirlere ait kod isimler ile DHKP-C’ye yakın avukatlara verilen ölüm talimatlarının yanı sıra ‘aidat’ adı altında örgüte toplanan haraç trafiğinin de deşifre edildiği ifade edildi.

TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Örgütün Türkiye’deki “merkezi” olarak bilinen, zırhlı kapıları olan ve çelik plakalarla güçlendirilmiş duvarlara sahip bir binaya yapılan operasyonda, DHKP/C’nin tüm dijital arşivinin yer aldığı materyaller, örgüt mensuplarınca imha edilmeden ele geçirildiği aktarıldı. Söz konusu dijitallerde örgüte ait arşivin tamamının yer aldığı öğrenilirken, söz konusu dijital arşivlerin içeriğinde ise DHKP/C’nin tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetleri, örgüt yönetimine raporlamaları, örgütün sadece illegal ilişki olarak kullandığı ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş “gizli gruplar” adını verdiği gizli ilişkileri de deşifre edildi. Soruşturma dosyasına giren ‘gizli gruplar’ın ve gizli ilişkilerin hangi kişi du eu kurumlarla gerçekleştirildiği ise henüz açıklanmadı.

BURSA'YA YEŞİL, HATAY'A BALKON DEMİŞLER

Örgüt arşivinde yer alan verilere göre, örgütün ‘aidat’ adı altında haraç topladığı da vurgulandı. Ayrıca ölüm oruçları ve eylem talimatlarının, DHKP/C yönetim kadrosunca alındığı ve uygulandığı kaydediliyor. Aynı arşivlerde, örgüt mensuplarının her birinin örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod adı bulunuyor. Aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan, Türkiye’nin 81 vilayetine, hatta illerdeki ilçe ve mahallelere kadar kod isim belirlenmiş. Yapılan son operasyonda ele geçirilen arşivlerin tamamı deşifre edilirken, verilere göre örgüt tarafından illere verilen kod isimler de yer alıyor. Kod adı verilen illerin bazıları şu şekilde; Bursa “Yeşil”, Hatay “Balkon”, Mersin “Bahçe” Adana’nın ise “Köprü” kod isimle örgüt içinde anıldığı kaydedildi. Aynı arşiv kayıtlarında örgüte yakın bir meslek odasının ise “muslukçular” olarak kodlandığı öğrenildi. DHKP/C’nin yönetim şemasında alınan kararların, yine örgüt yönetimi tarafından talimatlarla alt kadrolara iletildiği bilgiler yer alıyor. Veriler tek tek deşifre edilirken, geçtiğimiz günlerde ölüm orucunda hayatını kaybeden bir avukatın, ölüm orucunu örgütün talimatıyla gerçekleştirdiği bilgiler yer aldı. Örgütün bu ölümle avukatları ayaklandırmayı hedeflediği, sonraki aşamada ise bu ayaklanmayı halkın geneline yaymayı planladıkları ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU KARDEŞİM DEMİŞTİ

Örgüt bağlantısı nedeniyle üç yıl önce Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen'in de de örgütle bağlantılı olduğu, söz konusu kişinin amacının ise PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP gibi diğer terör örgütleri ile birlikte hareket etme amacı güden sözde “Direnişler Meclisi” isimli yapının sorumlusu olduğu kaydedildi. Gülmen'in birçok örgüt mensubuna çeşitli talimatlar verdiği belgelerde yer alırken, ayrıca Ankara Yüksel Caddesinde çeşitli şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin talimatının ise örgütün Avrupa’daki yöneticileri tarafından aktarıldığı ileri sürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden "kardeşim" diye hitap ettiği, selam gönderdiği Gülmen geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİLER

Marjinal sol kökenli bir akademisyen olan Gülmen 2012 örgüt üyeliğinden hapse atıldı. 1 Nisan 2015 gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 15 Temmuz'dan sonra KHK ile ihraç edildi. Ardından DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı. Arkadaşı öğretmen Semih Özakça ile açlık grevine başladı. Medyada boy boy "hakkı yenilmiş akademisyen" haberleri yapıldı. CNN International, 2016’nın önde gelen sekiz kadını arasında gösterdi. Altı ay sonra tahliye oldu. Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında "kardeşim" diye hitap edip, selamlarını saygılarını gönderdi. "Nuriye ve Semih’i işlerine iade edin" diye çağrı yapan CHP milletvekilleri bu iki ismi cezaevinde ziyaret etti. İki gün önce yine DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

TERÖRİST MÜHENDİSLER TÜNEL AÇMIŞ

Deşifre olan arşiv kayıtlarında, DHKP/C’ye yakın kimi mimar ve mühendisleri kullanan örgütün, bu kişilere Türkiye’deki bazı kurumlarına sığınak ve tüneller açtırdığı ortaya çıktı. Örgüte yakın bu mühendislerin, kırsaldaki örgüt üyelerinin ihtiyaçları için “su tribünü” ve “gece görüş kaskı” gibi ekipmanlar hazırladıkları da tespit edildi. Çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla örgüt ilişkilerini kanıtlayacak belgelerin de elde edildiği öğrenildi.