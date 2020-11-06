Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler." dedi.

Bakan Kurum, orta hasarlı binalarla ilgili ise, "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki kira artışı iddialarına da değinen Kurum, "Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır." diye konuştu.

Kurum, Sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çadır kentlerde, içinde Kovid-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz."