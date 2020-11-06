Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nda konuşan Erbaş, "Yaşanan bunalımlar karşısında belki de bazıları kendi çaresizliklerini perdelemek için zaman zaman pervasızca İslam'a saldırmaktadırlar. Özellikle Avrupa'da ahlak, insaf ve hukuktan yoksun bir şekilde İslam'ın muazzez elçisine, Peygamberine seviyesiz ve çirkin bir şekilde dil uzatılmaktadır. İslam düşmanlığına dönüşen İslamofobi birçok ülkede maalesef devlet politikası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz ırkçı terör gruplarının hedefi haline getirilmektedir. İslam ve Müslüman kelimeleriyle zihinlerde olumsuz tasvirler oluşturmaya yönelik kara propagandalarla Avrupalıların İslam ile tanışmasının ve Peygamberimizin örnekliğiyle buluşmasının önüne ciddi bir önyargı duvarı örme çabasıdır" ifadesini kullandı.
Erbaş'tan Batı'ya: İslam'ın yükselişinden rahatsızlar
06.11.2020 - 13:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı'da yükselen Müslüman karşıtlığı söylemlere sert çıktı. Erbaş "Bazı ülkelerde devlet eliyle yürütülen ayrımcı, ötekileştirici ve ırkçı uygulamalar esasen doğudan batıya dünyanın her yerinde huzur ve güveni arayan insanlığın umudu olan İslam'ın Avrupa'da yükselişini engellemeye yönelik bir amaçtır" dedi.
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
744603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744603.aspx
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